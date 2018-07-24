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صور.. الحماية المدنية تواصل السيطرة على حريق مصنع البويات غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:50 ص
صور.. الحماية المدنية تواصل السيطرة على حريق مصنع البويات غرب الإسكندرية جانب من الحريق
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تواصل الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على حريق نشب فى مصنع للبويات بالمنطقة الصناعية الثالثة غرب الإسكندرية، والذى نشبت فيه النيران فى الساعات الأولى من اليوم وارتفعت الأدخنة وألسنة اللهب .

وقال عمرو خاطر، أحد شهود العيان من المصانع المجاورة، إن الحريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتقوم أفراد الأمن الصناعى بالسيطرة عليه ونظرا لارتفاع الأدخنة قاموا بإبلاغ قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات إطفاء وجارى السيطرة على الحريق خوفا من انتشاره للمصانع المجاورة بالمنطقة الصناعية الثالثة، خاصة أن المصنع به مواد سريعة الاشتعال .

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