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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:24 ص
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صور.. الجيش المكسيكى يحرق 6000 متر مربع من مزارع الماريجوانا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:05 ص
صور.. الجيش المكسيكى يحرق 6000 متر مربع من مزارع الماريجوانا حرق مزارع الماريجوانا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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أحرق الجيش المكسيكى اليوم الثلاثاء، مزارع الماريجوانا غير القانونية بالقرب من نهر سانتو توماس ، في جنوب إنسينادا بولاية باجا كاليفورنيا بالمكسيك، حيث على عثر مجموع 6000 متر مربع من مزارع الماريجوانا.

وكانت سلطات المكسيك، أعلنت الثلاثاء الماضى، قيام قوات البحرية المكسيكية بحرق نبات الماريجوانا، خلال عملية فى سييرا خواريز ببلدية إنسينادا.

وشاركت فى عمليات الحرق القوات الفيدرالية فى البلدية إضافة إلى مشاة البحرية المكسيكية، حيث قاموا بضبط المزارع التى تنتج النبات ثم حصادها وتجميعها بكميات كبيرة وحرقها.

الجيش المكسيكى
الجيش المكسيكى

 

جانب من حرق الجيش المكسيكى
جانب من حرق الجيش المكسيكى

 

نبات الماريجوانا
نبات الماريجوانا

 

جانب من حرق نبات الماريجوانا
جانب من حرق نبات الماريجوانا

 

جنود الجيش المكسيكى
جنود الجيش المكسيكى

 

جانب من عمل جنود الجيش المكسيكى
جانب من عمل جنود الجيش المكسيكى

 

جندى مكسيكى
جندى مكسيكى

 

نبات الماريجونا فى المكسيك
نبات الماريجونا فى المكسيك

 

جانب من نبات الماريجوانا فى المكسيك
جانب من نبات الماريجوانا فى المكسيك

 

مزارع الماريجوانا
مزارع الماريجوانا

 


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