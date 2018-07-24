صور.. الجيش المكسيكى يحرق 6000 متر مربع من مزارع الماريجوانا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)

أحرق الجيش المكسيكى اليوم الثلاثاء، مزارع الماريجوانا غير القانونية بالقرب من نهر سانتو توماس ، في جنوب إنسينادا بولاية باجا كاليفورنيا بالمكسيك، حيث على عثر مجموع 6000 متر مربع من مزارع الماريجوانا.

وكانت سلطات المكسيك، أعلنت الثلاثاء الماضى، قيام قوات البحرية المكسيكية بحرق نبات الماريجوانا، خلال عملية فى سييرا خواريز ببلدية إنسينادا.

وشاركت فى عمليات الحرق القوات الفيدرالية فى البلدية إضافة إلى مشاة البحرية المكسيكية، حيث قاموا بضبط المزارع التى تنتج النبات ثم حصادها وتجميعها بكميات كبيرة وحرقها.



الجيش المكسيكى



جانب من حرق الجيش المكسيكى



نبات الماريجوانا



جانب من حرق نبات الماريجوانا



جنود الجيش المكسيكى



جانب من عمل جنود الجيش المكسيكى



جندى مكسيكى



نبات الماريجونا فى المكسيك



جانب من نبات الماريجوانا فى المكسيك