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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:02 م
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صور.. اكتشاف على حفرية لأقدم ديناصور عملاق على وجه الأرض

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:23 م
صور.. اكتشاف على حفرية لأقدم ديناصور عملاق على وجه الأرض حفرية لديناصور
رويترز
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عثر علماء فى شمال غرب الأرجنتين على حفرية أقدم الديناصورات العملاقة المعروفة وهو من ذوات الأربع أرجل وتغذى على النباتات وتميز برقبته متوسطة الطول وذيله الطويل.

وذكر العلماء أن الديناصور الذى يسمى (إينجنتيا بريما) أو (العملاق الأول) وصل طوله إلى عشرة أمتار وكان وزنه عشرة أطنان تقريبا وعاش قبل نحو 210 ملايين سنة فى العصر الترياسي.

وكان الديناصور (إينجنتيا) أول أعضاء سلالة أطلق عليها سوروبود انضم لها فيما بعد بعض أكبر مخلوقات الأرض مثل الأرجنتينوسورس وديناصور دريدنوتس.

وقالت سيسليا ابالديتى من جامعة سان خوان فى الأرجنتين والتى قادت الدراسة المنشورة فى دورية نيتشر إيكولوجى أند ايفولوشين "نرى فى الديناصور إينجنتيا بريما أصل التعملق والخطوات الأولى التى أدت بعد أكثر من 100 مليون عام إلى ظهور ديناصورات من فصيلة سوروبود وصل وزنها إلى 70 طنا على غرار تلك التى عاشت فى باتاجونيا".

كان أول ظهور للديناصورات فى مراحل مبكرة من العصر الترياسى قبل 230 مليون عام تقريبا. وكانت الديناصورات الأولى متوسطة الحجم وتختلف تمام الاختلاف عن الديناصورات الضخمة التى ظهرت فيما بعد فى العصرين الجوراسى والعصر الطباشيري.

وكان العلماء يعتقدون أن أول الديناصورات العملاقة ظهر قبل 180 مليون عام تقريبا.

وعثر على حفرية الديناصور إينجنتيا فى منطقة سان خوان بالأرجنتين.

جانب من الحفرية
جانب من الحفرية

 

حفرية لأقدم ديناصور
حفرية لأقدم ديناصور

 

فحص الحفرية
فحص الحفرية

 

فحوصات للحفرية
فحوصات للحفرية

 

موقع الاكتشاف
موقع الاكتشاف

 


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