شركة مياه القناة: انتهاء تطهير شبكات الزهور ببورسعيد وحى ثانى الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بالخط العمومى بمنطقة الزهور ببورسعيد بالتنفيذ الذاتى، وذلك فى إطار تنفيذ حملة التطهير التى تنفذها مياه القناه بالقطاعات الثلاثة، الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من تطهير شبكة حى ثان بالإسماعيلية، ابتداء من بيارة محطة ميدان بورسعيد، مرور بالبحرى والمخبز الآلى، وشارع الدقهلية والمستشفى الأميرى، ويأتى هذا فى إطار التعامل مع زيادة التصرفات فى تلك المناطق، وخاصة فى فصل الصيف.