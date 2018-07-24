شاهد فى دقيقة.. العلاقة بين الأسماك البلاستيك والبوستات الصينى

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الإنسان فى الأسواق المصرية، لكن وزارة الزراعة أكدت أن تلك الأحاديث لا أساس لها من الصحة، وعلى غرار تلك الشائعة فإن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة متداولة على الفضاء الإلكترونى.

وفى الفيديو التالى نوضح كيف تسهم مواقع التواصل فى تفشى ظاهرة الشائعات بالمجتمع، فى ظل تداول الكثيرين للبوستات الكاذبة على نطاق واسع بدون التأكد من صحته أو الرجوع إلى مصادر موثوق منها.