"س وج" حول "بنبان"1" أول محطة محولات بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بأسوان؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية الكبرى في مجال الكهرباء، كان من ضمنها افتتاح محطة بنبان1 ضمن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المقام بقرية بنبان بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أهم التفاصيل حول أكبر مدينة شمسية بالعالم.

1.ماهى محطة بنبان1 التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم؟

-محطة بنبان 1 هى واحدة من محطات المحولات الأربعة بمشروع بنبان، وتستهدف محطة المحولات بنبان1 ربط الطاقة الشمسية المولدة من 9 محطات طاقة شمسية بالشبكة الموحدة للكهرباء.

2.ماهى تكلفة انشاء محطة بنبان 1 وقدرتها على السعة؟

تبلغ تكلفة محطة بنبان 1 نحو 250 مليون جنيه بسعة 525 ميجا وات وبجهد 22/220 كيلو فولت.

3.ما الخطة الزمنية للانتهاء من تشغيل محطات التحويل بقرية بنبان؟

بدأت محطة بنبان 1 في التشغيل التجريبي من خلال ربط الطاقة المولدة من شركة إنفينيتي بقوة 50 ميجا وات بالشبكة الموحدة للكهرباء في مارس الماضى، ومن المخطط أن تعمل محطات المحولات الأربعة خلال العام المقبل 2019.

4.ماهى مساحة مشروع أكبر مدينة شمسية بالعالم بمحافظة اسوان؟

تقام أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم على مساحة 8 آلاف و434 فدانا بقرية بنبان، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 32 محطة لإنتاج الطاقة بسعة 1465 ميجا وات من الطاقة النظيفة، اى ما يقارب 90% من حجم انتاج السد العالى

5.ماهى تكلفة المشروع المبدئية؟

تقدر تكلفة المشروع المبدئية بنحو 42 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة كل محطة محولات نحو 250 مليون جنيه وهم محطة بنبان1 وبنبان2 وبنبان3 وبنبان4.

6.لماذا وقع الاختيار على قرية بنبان لإقامة أكبر مدينة للطاقة الشمسية على أرضها؟

وقع الاختيار على قرية بنبان لإقامة المحطة بها، نظرا لأن الدارسات اثبتت أنها تحظى بأكبر نسبة سطوعا للشمس طوال العام، كما أنها منبسطة وتخلو من السهول والمرتفعات.

7.ماحجم العمالة التى يستوعبها المشروع؟

يستوعب هذا المشروع الضخم من 10 آلاف إلى 12 ألفا من العمالة المصرية، وغالبية العاملين بها من أهالى المحافظة.

8.ما حجم الطاقة المولدة من شركة إنفينيتى أولى الشركات العاملة بالمشروع؟

محطة إنفينيتى تعتبر أول محطة بدأت العمل الفعلى بتكلفة مليار جنيه والطاقة المولدة بها تكفى لإنارة 70 الف منزل ويعمل بها 200 ألف لوح شمسى يعمل بخاصية التتبع الشمسى.

9.ماهى التكنولوجيا المستخدمة بالمشروع؟

يعتمد المشروع على استخدام نظام الخلايا متعدد البلورات التى تسهم فى تقليل حجم الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون

10. ما المحطات الجارى العمل بها تمهيد لافتتاحها قريبا؟

بدأت محطة فاس ثانى الشركات العاملة بالمشروع في تأسيس البنية التحتية وتركيب الألواح الشمسية تمهيدا لتشغيلها خلال 4 أشهر، كما بدأت محطة بيساب فى أعمال البنية التحتية بهدف توليد 50 ميجا وات، وأيضا محطة فينيكس توليد نفس الحجم من الطاقة بما يعادل 50 ميجا وات، وجارٍ العمل بمحطة أم ام اي دي لتوليد نحو 30 ميجا وات فقط، على أن يتم التشغيل للمحطات الثلاثة نهاية عام 2018.