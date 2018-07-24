سياحة ومصايف الإسكندرية: التوقيع على إقرار لمن يرغب بالسباحة فى شاطئ النخيل

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه من المستحيل غلق شاطئ النخيل بجنازير خاصة وأنه يتبع جمعية خاصة، مشيرا إلى أن الإدارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يتم توقيع المصطافين على إقرار بالنزول البحر والسباحة على مسؤليتهم الخاصة.

وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد أصدر اليوم قراره بإغلاق شاطيء النخيل بحى العجمى لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمى ورئيس جمعة النخيل، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، وذلك حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.

وأكد سلطان، على أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لإرسال لجنة عاجلة من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لمعاينة الشاطئ والحواجز الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومنع تكرار حالات الغرق بالشاطئ.











