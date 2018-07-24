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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:58 ص
خالد صلاح
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سول: عقد الحوار الدفاعى المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة غدا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:09 ص
سول: عقد الحوار الدفاعى المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة غدا القوات الكورية الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ
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تبدأ غدا الأربعاء، فى سول فعاليات الدورة الـ14 من الحوار الدفاعى المتكامل بين وزارتى الدفاع الكورية الجنوبية والأمريكية، وتستمر الجلسات على مدى يومين.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك فى هذا الاجتماع نائب الوزير لسياسة الدفاع الوطنى يو سوك-جو عن الجانب الجنوبى، والقائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع روبرتا شيا عن الجانب الأمريكى وغيرهما من مسئولى الدفاع والدبلوماسية، ومن المتوقع أن يناقش البلدان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - سبل إنجاح الدورة الـ50 للاجتماع التشاورى الأمنى بين البلدين المقرر عقدها فى واشنطن فى نهاية شهر أكتوبر القادم.

وأوضحت الوزارة، أن اجتماع الحوار الدفاعى غدا سيتطرق إلى سبل التعاون فى مجال الدفاع فى أعقاب القمتين بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتطوير التحالف بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الدفاعى بينهما، فضلا عن وإعادة حق قيادة العمليات فى زمن الحرب بشكل مبكر تحت شروط، وغيرها من القضايا الأخرى التى تهم سول وواشنطن.


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