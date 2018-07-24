سكرتير عام المنوفية يسلم جوائز الفائزين فى سحب الربع سنوى لشهادات أمان

المنوفية _ محمد فتحى

سلم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية جوائز سحب الربع سنوى لشهادات أمان لعدد (2) من الفائزين من أبناء المحافظة، بحضور المحاسب محمد الشاذلى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالمنوفية.

أوضح رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالمنوفية، أنه تم إجراء أول سحب ربع سنوى جوائز لشهادات أمان على كل فئة بعدد 200 جائزة على مستوى الجمهورية بواقع 10 آلاف جنيه خالية من الضرائب، مشيراً إلى أنه تم سحب شهادات الأمان الخاصة بالبنك الزراعى وفاز بـ 10 آلاف جنيه للـشهادة فئة (500) جنيه كل من، محمد السيد ناصف والمقيم بدبركى مركز منوف، وفازت نورهان محمد عبدالمجيد بالمصيلحة مركز شبين الكوم، معربين عن سعادتهم بفوزهم بهذه الجائزة، مؤكداً أن الشهادة تعتبر وعاءً ادخاريا يحقق عائدا للمواطن المصرى، لمواجهة التحديات ومخاطر ارتفاع الأعباء.

كما أشارإلى أن إجمالى سحب شهادات أمان منذ البيع بالبنك الزراعى المصرى بلغ 6 آلاف و581 شهادة على مستوى المحافظة حتى الآن، بإجمالى 5 ملايين و894 ألف جنيه .

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن مختار دور البنك الزراعى المصرى فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى نمو الاقتصاد القومى وترسيخ مبادئ الشمول المالى ودعم الفئات ذات الدخول المنخفضة من خلال توفير الحماية التأمينية لهم، ودوره الرائد فيما يقوم به من مشروعات زراعية تخدم المزارعين من أبناء المحافظة.