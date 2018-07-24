سكرتير عام المنوفية : الانتهاء من تسجيل جميع طلبات تقنين الأراضى بالمحافظة

عقد صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، اجتماعًا بشأن مناقشة أعمال لجان استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنينها بنطاق المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديري إدارات أملاك الدولة وأعضاء لجان استرداد أراضي الدولة بالمحافظة.



في بداية الاجتماع شدد السكرتير العام على سرعة الانتهاء من تسجيل جميع بيانات طلبات التقنين المقدمة من أصحاب الشأن وإدارجها بالمنظومة الإلكترونية في موعد غايته 25/7/2018 وتكثيف مجموعات العمل والدفع بكوادر مدربة ومؤهلة "لجان الفحص – لجان المعاينة – لجان البت – فحص التظلمات" لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، موجهًا المواطنين بضرورة سداد رسوم الفحص في موعد غايته 20/8/2018 وفي حالة التقاعس عن السداد يتم إدارجه في موجه الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



من جانبه أشار السكرتير العام المساعد ، إلى ضرورة مراجعة إجراءات التسعير للأراضي والعقارات بدقة مع التأكيد على الالتزام بأسس ومعايير التسعير في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



كما وجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بموافاته بخطة عمل مفصلة لمدة 6 أشهر يتم فيها إنهاء إجراءات المعاينة والتسعير وإنهاء البت في جميع الطلبات الواردة لكل مركز، مؤكدًا على سرعة إنهاء إجراءات التقنين كأسبقية أولى الأراضي والعقارات ذات مردود وعائد اقتصادي للدولة.



وشدد السكرتير العام على التعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة التقنين، مؤكدًا على أن الدولة لن تقبل الاستيلاء على أراضيها، وسيتم تنفيذ القانون بكل حزم وإزالة أية تعديات عليها.