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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:55 ص
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سقوط نجار هارب من الإعدام شنقا بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:43 ص
سقوط نجار هارب من الإعدام شنقا بالإسكندرية حملة أمنية -أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط هارب من الإعدام شنقا،  في القضية رقم 32440/2013 جنايات قسم شرطة أول المنتزه "قتل عمد".

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه من ضبط  "ا خ ط" 31 سنة نجار مقيم شارع عزت منطقة خورشيد دائرة القسم.

وأكد بيان صادر من مديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 13142/2014 جنايات قسم شرطة المرج - بأمن القاهرة "مخدرات" والمحكوم عليه في القضية رقم 32440/2013 جنايات قسم شرطة أول المنتزه "قتل عمد" غيابياً بالإعدام شنقاً وجاري التنفيذ عليه.


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