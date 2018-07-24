سقوط موظف بحى أول طنطا أثناء تلقيه رشوة لتسهيل استخراج رخصه بناء

تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط موظف بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا أثناء تلقيه رشوة من لتسهيل استخراج رخصة بناء بالمخالفة.

كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة بقيام " ش. ا" موظف بحى أول طنطا بتلقى رشاوى لتسهيل استخراج رخصة بناء بالمخالفة للقانون.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم متلبسا أثناء تلقيه الرشوة، وتم التحفظ على المتهم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.