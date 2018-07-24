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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:21 م
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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا لن تكون صديقة أبدا للولايات المتحدة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:00 م
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا لن تكون صديقة أبدا للولايات المتحدة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى
أ ش أ
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، إن روسيا لن تكون صديقة أبدًا لبلادها، وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من ذلك فقد قللت "هيلى" من المخاوف التى أُثيرت حيال لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، وعقده مؤتمر صحفى مشترك معه، فى الأسبوع الماضى.

وقالت هيلى، "نحن لا نثق فى روسيا، ولا نثق فى بوتين، ولن نثق قط، لن يكونوا أصدقاءنا أبدًا"، وتابعت "ولكن ما أعتقده هو أنه سواء جلس الرئيس مع (الزعيم الكورى الشمالى) كيم أو جلس مع بوتين، فإن هذه أشياء يتوجب حدوثها"، فيما وصفت قمة ترامب وبوتين فى فنلندا، الأسبوع الماضي، بالأمر الذى "طال انتظاره".

وأشارت "ذا هيل"، إلى أن ترامب قد واجه أسبوعًا من الانتقادات لأدائه خلال الاجتماع مع بوتين، والذى ألقى خلاله بظلالٍ من الشك حول ما خلصت إليه الدوائر الاستخباراتية الأمريكية بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وعقبت هيلى، "أعتقد أن (الأمر) المثير للجدل هو الكلمات التى قالها (ترامب)، ولكن بالنسبة إلى فإن الأفعال هى الشيء الوحيد الذى يهم".


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