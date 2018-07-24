سفر 90 حاجا من الجمعيات الأهلية ببورسعيد 3 أغسطس المقبل

بورسعيد – محمد فرج

أكدت الدكتورة سوسن حبيشى وكيل وزارة التضامن ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تقرر سفر 90 حاجا من الجمعيات الأهلية 3 أغسطس المقبل لأداء مناسك الحج هذا العام 2018 .

لافتة إلى أن القرعة الإلكترونية التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات قد أعلنت فوز 90 حاجا وحاجة بينهم 3 حالات إنسانية، حيث كان إجمالى المتقدمين 275 مواطنا من قبل 20 جمعية أهلية ببورسعيد.

وتابعت: أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات والعمل على توفير كافة الخدمات لتأدية المناسك خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توقيع الكشف الطبى على الحجيج من خلال مستشفيات وزارة الصحة لعمل ملف طبى لكل حاج.