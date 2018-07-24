زعيم بوكو حرام يظهر فى شريط جديد بعد تكهنات حول صحته

أ ف ب

ظهر زعيم حركة بوكو حرام ابو بكر الشكوى فى تسجيل فيديو جديد بعد غياب طويل أثار تكهنات بشأن صحته وقدرته على قيادة الجماعة المتطرفة. ويظهر الشكوى فى فيديو مدته 36 دقيقة اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، بلباس أبيض وقلنسوة حاملا بندقية هجومية.

وبدا متوعكا لكنه لم يشر إلى صحته أو إلى تقارير ذكرت الشهر الماضى أنه مصاب بارتفاع فى ضغط الدم ومشكلات فى البصر ومضاعفات ناجمة عن السكرى.

وكثيرا ما ظهر الشكوي فى تسجيلات، لكن آخرها كان فى 6 فبراير فى فيديو مدته 14 دقيقة تبنى خلاله هجمات فى شمال شرق نيجيريا. ويعتقد ان الشكوى فى أواخر الأربعينات من عمره.