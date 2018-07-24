روسيا تنفى رفض إسرائيل اقتراحها حول التواجد الإيرانى فى سوريا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء حول رفض إسرائيل لاقتراح روسيا لإزالة القوات الإيرانية فى سوريا على مسافة 100 كيلومتر من حدود إسرائيل، لا تتطابق مع الواقع .

وقال نائب مدير قسم الإعلام فى وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، إن" هذه التقارير غير صحيحة، أستطيع أن أقول بمسؤولية إن محادثات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليرى جيراسيموف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، كانت بناءة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا لكوجين فإن "القيادة الإسرائيلية تقدر جهود روسيا لإنشاء منطقة خفض التصعيد فى الجنوب الغربى من سوريا، والذى ينطوى على سحب كافة التشكيلات المسلحة غير السورية من هذه المنطقة".

وبحسب قوله فإن " الأمريكيين فى الوقت نفسه، للأسف، والذين نوقشت معهم تفاصيل وظيفة منطقة خفض التصعيد المذكورة، لم يفوا بوعودهم لفصل المعارضة المسلحة السورية عن الجماعات الإرهابية المسلحة: (داعش) (جبهة النصرة) -المحظورة فى روسيا-، مما أجبر الجيش الحكومى السورى، مدعوما بالقوات الجوية الروسية القيام بعملية عسكرية لإزالة بؤرة النشاط الإرهابى فى المناطق المتاخمة لهضبة الجولان".