روسيا ترسل 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة شحن روسية من طراز " ايل-76 " شحنت 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وذكر بيان لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك"، أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلعت من مطار "رامينسكوي" بضواحى موسكو إلى مطار "حميميم" وعلى متنها 34 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان الجمهورية العربية السورية.

وأضا البيان أن هذه المساعدات تشمل مواد غذائية (أرز ودقيق وقمح ولحوم معلبة)، بالإضافة إلى أدوية (ضمادات طبية ومطهرات).

ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم المساعدات للسكان المحتاجين، بما فى ذلك من يقيم فى مناطق يصعب الوصول إليها، وكذلك للاجئين العائدين إلى المناطق السكنية المحررة.

وأكد البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا وممثلو الهلال الأحمر السورى سيتوليان توصيل المساعدات.

وأوضح البيان أن الطائرة كان على متنها أيضا خبراء روس من مركز عمليات الإنقاذ من المخاطر العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية لمناقشة مشروع إزالة الألغام فى إطار الأمم المتحدة مع السلطات السورية.