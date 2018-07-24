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روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين لسوريا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:29 م
روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين لسوريا لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أنه أصدر تعليماته للعمل مع الجانبين الأردنى واللبنانى بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك يعمل على مدار 24 ساعة لنقل اللاجئين إلى سوريا.

وقال ميزينتسيف، خلال اجتماع مركز تنسيق وزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين لعودة اللاجئين، اليوم الثلاثاء "يتم العمل على الأرض حاليا مع الجانبين الأردنى واللبنانى حول مسألة إنشاء مركز عمليات مشترك على مدار 24 ساعة لنقل اللاجئين إلى سوريا".

وأضاف "يتعين أن تكون نتيجة هذا العمل تطوير خطط مفصلة لحركة اللاجئين من أراضى الأردن ولبنان إلى سوريا".

وأكد ميزينتسف أن "مراكز العمليات المتعلقة بهذا الغرض ستكون جاهزة للعمل فى الأردن ولبنان 30 يوليو الجارى.

كما أكد رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن نحو 200 ألف لاجئ سورى قد يعودون قريبا إلى بلادهم من دول الاتحاد الأوروبى.

وجدد ميزينتسيف - خلال اجتماع بين وزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين وفقا لوكالة أنباء (سبوتنك) - تأكيده على ضرورة زيادة تضافر الجهود بشكل كبير مع الدول الأخرى وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبى إذ يمكن أن يعود من هناك ما يصل إلى 200 ألف لاجئ فى المستقبل القريب.

وأشار إلى التأثير الإيجابى لأنشطة الدبلوماسيين على مجمل مسار عودة اللاجئين إلى سوريا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأردنى أيمن الصفدى كانا قد أجريا محادثة هاتفية وناقشا إمكانية بذل جهود مشتركة فى المستقبل لمساعدة سوريا على إعادة إعمارها فى مرحلة ما بعد الصراع.

وقال ميزينتسيف "إن وزير الخارجية الأردنى أعرب عن استعداد بلاده للتعاون من أجل حل المشاكل ذات الصلة، وفى هذا الصدد نتوقع تكثيف الأنشطة لتوعية اللاجئين السوريين فى الأردن بأن منازلهم تنتظرهم، ومستعدون لتقديم دعم شامل لهم فيما يتعلق بمسائل السكن والتكيف".

ولفت إلى أنه فى المستقبل سيكون هناك المزيد من المواطنين السوريين المستعدين للعودة إلى وطنهم للانضمام إلى عملية الانتعاش الاقتصادى للبلاد، مطالبا موظفى البعثات الدبلوماسية الروسية بأن يقدموا البيانات إلى أفراد المناوبة العملياتية لمركز التنسيق بين الوزارتين، وفقاً للقواعد المعمول بها لتبادل المعلومات.

 

 

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