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رحلة ترفيهية لأوائل الفرق الدراسية بجامعة طنطا لشرم الشيخ

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:41 ص
رحلة ترفيهية لأوائل الفرق الدراسية بجامعة طنطا لشرم الشيخ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية- أحمد زيادة
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أعلن الدكتور مجدى عبد الرؤوف  سبع ، رئيس جامعة طنطا، اليوم ، عن تكريم أوائل الفرق الدراسية للعام الدراسى الحالى 2017/2018 من الطلاب بمختلف كليات الجامعة ، وذلك بتنظيم رحلة ترفيهية لشرم الشيخ .

 
و أشار الى أن هذا التكريم يأتى تأكيداً على دعم جامعة طنطا ورعايتها للطلاب المتميزين والمتفوقين. كما وجه رئيس الجامعة أبنائه الطلاب بضرورة مواصلة التفوق الدراسى والحفاظ عليه، وعدم الوقوف عند مرحله معينة من النجاح واستثماره فى تحقيق مستقبل باهر لرفعة وطننا الحبيب والارتقاء به. 
 
وفى السياق ذاته ، أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، استعداد جامعة طنطا لتنظيم رحلة ترفيهية للطلاب الأوائل لمدينة شرم الشيخ لمدة 4 أيام ، والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، حيث سيتم اختيار الأول والثانى من كل قسم بكليات الجامعة المختلفة ، معربًا عن سعادته بالطلاب الأوائل وتفوقهم العلمى، ووجه الشكر لأولياء الأمور على تحملهم المسئولية ودعمهم لأبنائهم ، كما وجه الشكر لإدارة الجامعة على الدعم اللا محدود فى مساندتها للطلاب.
 
 
 

 


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