رئيس وزراء لاوس يتفقد عمليات البحث والإنقاذ إثر انهيار سد تحت الإنشاء

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علق ثونجلون سيسوليث رئيس وزراء لاوس، اجتماعا وزاريا مقررا، ليقود عددا من الوزراء والمسؤولين فى زيارة لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ إثر انهيار سد تحت الإنشاء بجنوب شرق البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن انهيار السد الكهرومائى بمحافظة "أتابيو"، ليل أمس الاثنين، أسفر عن إطلاق كميات ضخمة من المياه اجتاحت المنازل وتسببت فى تشريد قرابة 6600 شخص وفقدان قرابة مائة آخرين، فيما لا يعرف حتى الآن إذا كان الحادث قد تسبب فى وقوع وفيات.

وتابعت الشبكة أنه كان من المقرر أن يتم تشغيل السد خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن التكلفة التقريبية للمشروع بلغت مليار دولار أمريكى.