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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:53 م
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رئيس وزراء اليونان: آليات الدولة فى حالة تأهب لمواجهة الحرائق بمنطقة أتيكا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:17 م
رئيس وزراء اليونان: آليات الدولة فى حالة تأهب لمواجهة الحرائق بمنطقة أتيكا رئيس الوزراء اليونانى إليكسيس تسيبراس
أ ش أ
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صرح رئيس الوزراء اليونانى إليكسيس تسيبراس، بأن بلاده تمر بوقت عصيب وليلة صعبة، حيث يشارك أكثر من 600 رجل وامرأة من قوات الإطفاء وأكثر من 300 سيارة إطفاء فى عملية مكافحة الحرائق المشتعلة على ثلاث جبهات رئيسية بمنطقة "أتيكا"، جاء ذلك خلال تفقد تسيبراس لمركز تنسيق قوات الإطفاء فى "خالاندرى" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن قطع زيارته لمدينة "موستار" بالبوسنة والهرسك، مناشدا - فى تصريحات وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة - جميع المواطنين بتوحيد الجهود، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع فى حالة من اليقظة المستمرة .

وطالب ببذل كل الجهد للتعامل مع هذا الوضع الصعب، موجهاً الشكر لكل المتطوعين من الرجال والنساء ولرجال الإطفاء ، الذين تمكنوا من إنقاذ العديد من الأرواح مضحين بأنفسهم، وقال رئيس الوزراء، إن الجميع يقف بجانبهم، وإن آليات الدولة بأكملها فى حالة تأهب، مؤكداً أن هدف الجميع هو الحد من العواقب الكارثية لهذه الظاهرة، كما أعلن رئيس اليونان بروكوبيوس بافلوبولس، اليوم، إلغاء حفل الاستقبال السنوى بمناسبة ذكرى استعادة الديمقراطية، بعد أن أطلعه رئيس الوزراء تسيبراس على العواقب المأساوية للحرائق المشتعلة فى اليونان.

ومن المتوقع أن ترسل قبرص وإسبانيا سيارات وأفراد إطفاء إلى أثينا من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية من أجل المساعدة فى إطفاء الحرائق، وقد أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى كريستوس ستيليانديس أن المساعدات تشمل فريقاً من رجال الإطفاء والمساعدين الطبيين مكون من 46 فردًا، بالإضافة إلى عربتين للإطفاء وطائرتين لمكافحة الحرائق.

وذكر بيان السفارة، أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية أعلن أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً مع جميع الوزراء المعنيين ورئيس قوات الإطفاء، لتقييم الوضع واتخاذ المزيد من المبادرات لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن تسيبراس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حيث أعرب يونكر عن تضامن المفوضية مع اليونان ، مؤكداً العزم على تقديم كل الدعم اللازم لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن الحرائق، وقد أطلعه رئيس الوزراء اليونانى على تطور عمليات مكافحة الحرائق.

كما أجرى رئيس الوزراء اليونانى اتصالات هاتفية برئيس قبرص "أنستاسياديس" ورئيس وزراء بلغاريا، ويذكر أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم فى حرائق الغابات التى اندلعت - مساء أمس - شرق منطقة "أتيكا " باليونان بالقرب من العاصمة "أثينا"، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا ، حيث تلقت قوات الإطفاء العديد من المكالمات الهاتفية للإبلاغ عن المفقودين، كما ارتفع عدد المصابين إلى 156 شخصاً، منهم 11 مصاباً تم إدخالهم المستشفيات.


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