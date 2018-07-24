رئيس كوريا الجنوبية يأمر بوضع تدابير لحماية المواطنين من موجات الحر

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أمر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إين، الحكومة بوضع تدابير شاملة لحماية المواطنين بشكل أفضل من موجات الحر، مع استمرار الموجة الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة القياسية لأكثر من أسبوعين.

وذكرت إذاعة "كى بى إس" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه - خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد برئاسته اليوم الثلاثاء - قال الرئيس إنه من الضرورى الآن تصنيف وإدارة موجات الحرارة المرتفعة ككارثة طبيعية، حيث من المرجح أن تتكرر الموجات الحارة الطويلة وتتفاقم فى المستقبل.

كما أصدر مون تعليماته إلى الحكومة بوضع الأسس القانونية لتعويض المتضررين من الموجات الحارة، مشيرًا إلى الحوادث المأساوية الأخيرة المتعلقة بالحرارة.

كما تطرق الرئيس إلى الزيادة فى الطلب على الطاقة خلال موجة الحر الأخيرة.

وأمر الرئيس وزارة الطاقة بتبديد مخاوف الرأى العام من خلال الكشف عن الخطط التفصيلية حول كيفية الحفاظ على توازن إمدادات الطاقة، ومعالجة النقص فى الطاقة الكهربية خلال أوقات الذروة.