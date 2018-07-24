رئيس سيمنز: منذ 300 عام كانت مصر مركزًا للعالم بينما لم تكتشف أمريكا

كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله

أكد جوزيف كايزر، المدير التنفيذى ورئيس شركة سيمنز، أن المحطات العملاقة الثلاثة تنتج طاقة كهربائية تكفى 40 مليون مواطن بالإضافة لتوفير الطاقة للمصانع والشركات لسنوات عديدة قادمة، كما ستوفر لمصر الازدهار والمرونة والتنوع، كما سيمكنها من تصدير الطاقة إلى أوروبا، وإقامة علاقات تعاونية مع السعودية، وهذا بمثابة خطوة جديدة لتحقيق الأهداف الطموحة فى 2020.

وأعرب رئيس سيمنز، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بما تم إنجازه، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتدريب 5500 شاب مصرى، ومئات الطلبة بالجامعات المصرية.

وتابع:" كل شيء عظيم بدأ بالجهد الدءوب والمثابرة، وسيمنز تعمل بمصر ومن أجلها منذ أكثر من قرن، ونؤكد أننا اليوم نكتب ونسطر التاريخ وهذا يجعلنا نشعر فى سيمنز بالفخر لأن نكون جزء من هذا التاريخ".

وأضاف أنه منذ 300 عام مضت كانت أمريكا لم تكتشف بعد، لكن كانت مصر فى مركز العالم، واليوم بفضل هذه المشاريع العملاقة قطعنا خطوة أكبر لتستعيد مصر مكانتها وفخرها، موجهًا رسالته للرئيس السيسى والشعب المصرى، قائلًا إن هناك شعوب قادرة على العمل وصنع المعجزات.