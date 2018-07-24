رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

شهد الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2017 – 2018، الذى نظمته إحدى أكاديميات التدريب للعام السابع على التوالى، اليوم الثلاثاء، بقاعة الدكتور سعد نصاربالجامعة.

وحضر التكريم محمد يوسف مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم وأسامة الخولى أمين عام حزب مستقبل وطن وحسام راغب رئيس مجلس إدارة أكاديمية التدريب، وعددًا من المدرسين الأوائل بالمحافظة.

أوضح الدكتور خالد حمزة، أن الجامعة بصدد تنظيم حفل كبير لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2017 / 2018 على مستوى المحافظة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت نجاح جامعة الفيوم فى القضاء على اغتراب أبناء المحافظة خاصة بعد زيادة أعداد الكليات التى تم إنشائها بعد كلية طب الأسنان التى شملت كليات "الصيدلة والتربية الرياضية والحقوق" وقريبًا إنشاء كليتى التجارة والطب البيطرى، وجاءت كل كلية لتجد مبنى لها عكس ما كان يتم فى السابق.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن كلية التجارة المزمع إنشاؤها تقوم بعمل لائحة جديدة بالاتفاق مع أحد الجامعات بجمهورية جورجيا ومن المتوقع بدء الدراسة بها فى العام الجامعى 2019 – 2020.

وأضاف حمزة، أن حجم الإنشاءات فى الجامعة تجاوزت المليار جنيه فى حوالى 26 مشروعا، وأن هناك 185 فدانا بمدينة الفيوم الجديدة سيتم تقسيمها إلى 150 فدانا منطقة تعليمية للجامعة و35 فدانا منطقة استثمارية وسيتم إنشاء 33 مبنى وأول مبنى سيتم إنشائه هو استاد جامعة الفيوم الرياضى لإقامة تنظيمات رياضية مختلفة عليه.