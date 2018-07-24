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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:18 ص
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رئيس المشروعات بنقل الكهرباء: الرئيس يفتتح محطة بنبان 1 بتكلفة 250 مليون جنيه

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:19 ص
رئيس المشروعات بنقل الكهرباء: الرئيس يفتتح محطة بنبان 1 بتكلفة 250 مليون جنيه محطة كهرباء بنبان
أسوان - ندى سليم
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أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بالافتتاح الرسمي لمحطة التحويلات بنبان 1، عبر الفيديو كونفراس، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية الهامة في مجال الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس قطاع المشروعات بنقل الكهرباء، لليوم السابع، إلى أن محطة بنبان 1 تصل تكلفتها المالية نحو 250 مليون جنيه، حيث تبلغ سعة المحطة 525 ميجا وات بجهد 22/220 كيلو فولت، موضحا أن المحطة تعمل على ربط نحو 9 محطات تنتج الطاقة الشمسية ضمن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المقام على ارض بنبان بمحافظة أسوان، حيث بالفعل تم ربط أولى المحطات التي افتتاحها وهى محطة إنفينيتي والتي تولد 50 ميجا وات بمحطة بنبان1 والتى تقوم بالتبعية بربطها بخط كهرباء سيلوة المرتبط بالشبكة الموحدة.

 يذكر أن من ضمن هذه المشروعات التى سيتم افتتحاها  المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات، أى حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم".

 


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