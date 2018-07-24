دبى تحذر من عقوبات مشددة لتقليد "رقصة كيكى"

حذرت الأجهزة الأمنية بإمارة دبى ، من عواقب خطرة، ربما تنجم عن تقليد ممارسات انتشرت بشكل لافت فى دول عدة تعرف بـ"رقصة كيكى"، خصوصاً بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية، لأداء رقصة على أنغام أغنية مشهورة، فيما أطلقوا عليها اسم "تحدي كيكي" Kiki challenge، يقوم مقلدوها بالنزول من المركبة أثناء سيرها والرقص بجوارها، ما عرَّض بعضهم لحوادث خطرة نتيجة عدم الانتباه، والمخاطرة بحياتهم فى سبيل تصوير أنفسهم يرقصون على أنغام الأغنية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، أكدت شرطة دبى أن هناك حزمة من المخالفات، يرتكبها ممارسو هذه الرقصات بحسب قانون السير في الدولة، منها قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، مؤكدة أن مخالفة واحدة من تلك كفيلة بوقوع حوادث مرورية، لذا فإن اجتماعها معاً يضاعف حجم تهديد سلامة صاحبها، أو مستخدمي الطريق الآمنين.

وبحسب التعديل الأخير في القانون، فإن غرامة قيادة المركبة بصورة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر 2000 درهم، و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً، فيما تبلغ غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف أو أي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط، وغرامة عرقلة حركة السير 500 درهم.

وأشارت إلى أن الإشكالية ليست في المخالفات فقط، لكن في تهديد سلامة الأرواح، وهذا ما يهم شرطة دبي في المقام الأول، مؤكدة أنها تحرص دائماً على تعزيز الأنشطة والهوايات الإيجابية للشباب، بشرط اتساقها مع القانون، والقيام بها في أجواء آمنة، لافتاً إلى أن الطرق العامة فى الإمارة لا تتحمل أى تجاوزات قانونية، خصوصاً فى ظل سعى شرطة دبى بالتعاون مع شركائها إلى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية فى الإمارة.