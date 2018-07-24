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خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:34 ص
خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت عرض كلية الشرطة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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بدأ اليوم الثلاثاء التقديم لكلية الشرطة، حيث يتم تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بها من خلال موقع الأكاديمية، وذلك حتى يوم 13 أغسطس المقبل، من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بمجموع 65 % فما أكثر.

ويقدم "اليوم السابع" للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، شرحا مبسطا فى عدة خطوات لكيفية التقديم للكلية:

1.   الدخول على موقع الأكاديمية  www.moiegypt.gov.eg.

2.   يدخل الطالب اسمه ورقم البطاقة ورقم الجلوس.

3.   تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتى تتضمن الاسم والمجموع الحاصل عليه فى الثانوية واسم المنطقة التعليمية.

4.   يختار الطالب يوما لأداء اختبار القدرات.

5.   يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سيتواصل به مع موقع الأكاديمية.

6.   ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على تقدمه للالتحاق بالكلية والتي تحتوي على "الاسم ورقم القيد ورقم اللجنة وتاريخ اختبار القدرات، وتعليمات الأمن".

7.   ينوه للطالب بضرورة إحضار 4 صور مقاس 4×6 ، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان دراجات معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل".

8.   ينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية وملء البيانات المطلوبة، على أن يحضر طلب الالتحاق عند حضوره للكلية.

 

 

 

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