ختام دورة إعداد معلم تعليم الكبار الـ16 تحت شعار بأيدينا مصر هتبقى أحلى

المنوفية _ محمد فتحى

اختتمت اليوم دورة إعداد "معلم تعليم الكبار" للمجموعة السادسة عشرة من المتدربين وذلك برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار .

واشتمل التدريب مع الدكتورة فتيحة أحمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة أسماء مكى باحث ماجستير صحة نفسية طرق تعليم القراءة والإملاء والحساب وغيرها وأنشطتها اللازمة للمتعلم الكبير وعروض مختلفة من جانب المتدربين لمواقف تعليم الكبار من واقع حياتهم والمهن الخاصة بهم كما استكملت الدورة السابعة عشر من المتدربين فعاليتها مع طرق جذب الأمى لفصول محو الأمية مع دعاء جويلى وبسمة رضا باحثى ماجستير مناهج وطرق التدريس.