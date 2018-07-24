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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:58 م
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ختام المعسكر التدريبى الأول للجامعات المصرية لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:57 م
ختام المعسكر التدريبى الأول للجامعات المصرية لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة المنصورة جانب من المعسكر
الدقهلية - محمد حيزة
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اختتمت فعاليات المعسكر التدريبى الأول لشبكة الجامعات المصرية لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، الذى تستضيفه جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بمدينة جمصة،  تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نظم المعسكر وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة خريطة تحرش، ويعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المعسكرات التدريبية التى تستهدف طلاب وطالبات الجامعات المصرية للتوعية بظاهرة التحرش الجنسى وأسبابه وطرق مكافحته وعمل حملات توعية من أجل الحد من الظاهرة والقضاء عليها تماما داخل أسوار الجامعة.

يشارك فى هذا المعسكر أربع جامعات مصرية أعضاء بشبكة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة وهى : جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، وجامعة بورسعيد.

امتد المعسكر لمدة أربعة أيام من ١٩ يوليو وحتى ٢٢ يوليو ، ومن المتوقع أن يكون هؤلاء الطلاب نواة لنشاط مشترك بين الجامعات أعضاء الشبكة للقضاء على التحرش الجنسى داخل الجامعة، تنظيم الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وممثلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكذلك لجنة تمكين الفتيات بجامعة المنصورة برئاسة الدكتورة سماح السعيد وحضور الدكتورة هبة ماهر عضو اللجنة.

 


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