حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

و قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻹشقر مدير المرور ،بتكثيف الحملات علي الطرق برسائة اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المروري تحت مسمي القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين ،كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

تشن اﻹدارة العامة للمرور ، صباح اليوم الثلاثاء حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية