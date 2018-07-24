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حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 15 جنديا تركيا شمال أربيل العراقية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:32 م
حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 15 جنديا تركيا شمال أربيل العراقية قوات حزب العمال الكردستانى
كتب : أحمد جمعة
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أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستانى، الثلاثاء، عن مقتل 15 جنديا تركيا فى منطقة سيدكان الحدودية، شمالى اربيل.

وقال حزب العمال الكردستانى فى بيان صحفى إن "قواتنا هاجمت موقعا للجيش التركى فى مرتفعات جبل ليلكان بمنطقة سيدكان، شمالى أربيل"، موضحا أن "الهجوم تم من ستة محاور".

وأكد الجناح، أنه "تم خلال الهجوم مقتل 15 جنديا تركيا".

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى أعلن، خلال الفترة الماضية، تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى ضد المناطق الحدودية شمال أربيل، وفى المقابل يواصل الجيش التركى اقامة المواقع العسكرية لقواتها وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.

 

 


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