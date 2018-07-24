حريق الموسكى.. معاينة النيابة: تفحم بضائع بخسائر 2 مليون جنيه

كتب أحمد إسماعيل

أكدت المعاينة الأولية لنيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى واقعة اشتعال النيران في عقار تجاري بمنطقة حارة اليهود بالموسكى، أن الحريق نشب داخل 4 محلات تجارية لبيع لعب الأطفال والأدوات المكتبية، وتفحم جميع البضائع، والتى قدرت بـ2 مليون جنيه.

وتبين أن الحريق نتج عن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وعندما عاد التيار كان عاليًا فى الضغط ما تسبب في حدوث ماس كهربائي في أحد المحلات، في الطابق الأرضي، وامتد الحريق لباقي المحلات في الطابق الثاني بنفس ذات العقار.

وتمكنت الحماية المدنية من أخماد الحريق دون خسائر بشرية سوى إصابة أحد شهود العيان، بحروق من الدرجة الثالثة أثناء محاولته إخماد الحريق.

وفى السياق نفسه استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أنهم تفاجأوا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً باشتعال النيران في مكتبة أدوات مدرسية، وبمحاولتهم إخمادها وامتدت النيران لتصعب السيطرة عليها.

كانت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، قررت انتداب رجال الأدلة الجنائية والمعمل لفحص حريق مول الموسكى، وإعداد تقرير فنى لمعرفة بداية نشوب الحريق، وامتداده والعوامل التى ساعدت على انتشار النيران، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مهندسى الحى لفحص المبنى وبيان سلامة العقار.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ومن المقرر استدعاء النيابة لمالك العقار وأصحاب المحلات المتضررة من الحريق للاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال.