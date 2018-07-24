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حريق الموسكى.. صور لحظة تدمير النيران لمول تجارى بحارة اليهود

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:49 ص
حريق الموسكى.. صور لحظة تدمير النيران لمول تجارى بحارة اليهود حريق الموسكى
كتب- أحمد متولي
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دمرت نيران حريق الموسكى وسط القاهرة، محتويات مول تجارى وبعض مخازن الملابس، قبل تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
 
 
حريق الموسكى

حريق الموسكى بحسب المعلومات الأولية، تسبب فى تدمير محتويات 6 طوابق كاملة يتكون منها المول التجارى بمنطقة العتبة، وأسفر عن إصابة أحد الباعة بحالة اختناق جراء تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب.

 

إطفاء حريق الموسكى

وتلقت غرفة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، بلاغا بشأن حريق الموسكى يفيد إندلاع النيران فى أحد المولات التجارية، وبعض مخازن الملابس، وارتفاع ألسنة اللهب خارج المبنى ما أصبح تهديد للمحال التجارية الأخرى المجاورة لمكان حريق الموسكى.

 
 
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محاولات السيطرة على حريق الموسكى
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المواطنون يحاولون السيطرة على حريق الموسكى

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النيران تدمر مول تجارى بسبب حريق الموسكى
 
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النيران تدمر مول تجارى فى حريق الموسكى
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أولى محاولات إطفاء حريق الموسكى

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ألسنة اللهب فى حريق الموسكى

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