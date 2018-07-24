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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:56 ص
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حبس عاطلين أصابا عاملا بدراجة بخارية أثناء شروعهما فى سرقته بأبو النمرس

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:00 ص
حبس عاطلين أصابا عاملا بدراجة بخارية أثناء شروعهما فى سرقته بأبو النمرس كلابش،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامهما بإصابة عامل نتيجة الاصطدام به بدراجة بخارية أثناء محاولتهما سرقة حقيبته بأبو النمرس. 
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة اصطدام دراجة بخارية به فى أبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلين يستقلان دراجة بخارية حاولا خطف حقيبة من المصاب، إلا أنهما اصطدما به مما أسفر عن إصابته.
 
وتمكن الأهالى من ضبطهما وتسليمها لرجال المباحث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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