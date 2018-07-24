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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:29 م
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جامعة بنى سويف: قواعد لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتسهيلات لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:52 م
جامعة بنى سويف: قواعد لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتسهيلات لذوى الإعاقة جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وضع قواعد صارمة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتطبيقها بكل دقة وشفافية فى إطار واضح من الحيادية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية بحضور الدكتور  محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير إدارة المدن الجامعية ورئيس اتحاد الطلاب بالجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن أهم أسس الالتحاق بالمدن الجامعية بعد المسافة والتفوق الدراسى، لافتا إلى أن التقديم سوف يكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجامعة، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الكشف الطبى وكشف تحليل المخدرات التى سوف تعلن عن طريق الموقع الإلكترونى، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم جميع التسهيلات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل كبير فى المدن الجامعية، وتوفير سبل الرعاية لهم وتذليل العقبات التى تواجههم .

واستعرض حسن خلال الاجتماع نظام القبول ومواعيد الالتحاق وخطوات التنسيق وربط نظام الباركود بنظام الدفع الإلكترونى واحتياجات المدن لتحويلها إلى النظام الآلى.

 

 


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