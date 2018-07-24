جامعة بنى سويف: قواعد لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتسهيلات لذوى الإعاقة

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير إدارة المدن الجامعية ورئيس اتحاد الطلاب بالجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن أهم أسس الالتحاق بالمدن الجامعية بعد المسافة والتفوق الدراسى، لافتا إلى أن التقديم سوف يكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجامعة، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الكشف الطبى وكشف تحليل المخدرات التى سوف تعلن عن طريق الموقع الإلكترونى، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم جميع التسهيلات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل كبير فى المدن الجامعية، وتوفير سبل الرعاية لهم وتذليل العقبات التى تواجههم .

واستعرض حسن خلال الاجتماع نظام القبول ومواعيد الالتحاق وخطوات التنسيق وربط نظام الباركود بنظام الدفع الإلكترونى واحتياجات المدن لتحويلها إلى النظام الآلى.