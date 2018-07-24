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جامعة الدول العربية تدرس مشروع مقدم من مركز لندن للبحوث لدعم البحث العلمى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:56 م
جامعة الدول العربية تدرس مشروع مقدم من مركز لندن للبحوث لدعم البحث العلمى جانب من المقابلة
كتب مصطفى عنبر
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قال الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام مركز لندن للبحوث والاستشارات، أنه تقدم بمشروع عمل لجامعة الدول العربية لإنشاء كيان تخصصى يكون معنى بالبحث العلمى ويبحث آليات تطويره فى العالم العربى.

وأثنى الدكتور عبد العزيز على حسن استقبال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية السفير حسام ذكى، له قبل أن يحيل الملف للإدارة المختصة، موصيا بدراسته ومتفقا على أهمية إيلاء البحث العلمى اهتمامات واسعة فى ظل التسارع العلمى الكبير من حولنا .  

أكد الدكتور عبد العزيز، أن البحث العلمى فى العالم العربى يحتاج إلى اهتمام مضاعف من مختلف قطاعات صناعة القرار سواء على صعيد الحكومات أو المؤسسات العلمية والمجتمعية ، لافتا إلى أن الأمم لا تنهض دون تلبية حاجاتها الاقتصادية والتنموية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالبحث العلمى عبر خطط طويلة الأمد وتأمين الدعم الواسع لها، لافتا إلى أن العالم شهد  بداية هذه الألفية نهوض دول غربية كانت لوقت قريب بعيدة عن ركب التقدم فإذا بها اليوم  تتجاوز  الإنتاج العلمى العربى بمراحل، بفضل استراتيجية للبحث العلمى تشجّع الإنتاج العلمى والابتكار وتغذى البحث العلمى .

وأوضح عبد العزيز أن ثمة اتفاق واسع بين المفكرين والباحثين العرب على ضرورة النهوض بالبحث العلمى فى الجامعات العربية وضرورة إدماج نتائجه فى الخطط التنموية العربية.

من جهتهما وجها كل من رئيس مجلس إدارة مركز البحوث بالشارقة الشيخة ميسون القاسمى ورئيس مركز لندن، ود. ناصر الفضلي، الشكر لجامعة الدول العربية متمثلة فى الأمين العام أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد السفير حسام ذكى ومدير إدارة التعليم د. دعاء خليفة لحسن استقبالهم لأفكار المركز حول البحث العلمى .

 

 

 


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