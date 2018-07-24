جامعة أسيوط: فتح باب التقديم للمدن الجامعية إلكترونيا.. تعرف على الشروط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم للمدينة الجامعية عن طريق التسجيل الإلكترونى للطلاب القدامى والجدد من خلال الرابط ‏هنا‏، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير نظم المعلومات الأدارية بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لبدء عملية تسكين الطلاب والذى يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على رعاية أبنائها وعدم ادخار أى جهد لتذليل العقبات التى تواجههم والتيسير عليهم، مشددا على تطبيق النظم والقواعد الخاصة بتسكين الطلاب والطالبات بكل دقة وشفافية وفى إطار واضح من الحيادية المطلقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، أن تم فتح موقع التسجيل خلال شهر يوليو الشهر الجارى والممتد حتى منتصف أغسطس القادم للطلاب القدامى وطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة وسوف يعلن موعد القبول على الموقع الإلكترونى للجامعة وفى حالة القبول يجب على الطالب طباعة طلب الإقامة عن طريق الموقع الإلكترونى ويتم تسليمة للموظف المختص بإدارة الاقامة، موضحاّ أنه سيتم فتح موقع التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية.

وأضاف عبد اللطيف، أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب القدامى الناجحين بتقدير عام جيد على الأقل والمقيمين بالعام الدراسى السابق، ما عدا المطبق عليهم جزاءات سابقة، كما يتم قبول جميع الطالبات ما عدا الطالبات الراسبات أو غير المقيمات بالمدينة الجامعية العام السابق أو الموقع عليهن إحدى العقوبات المنصوص عليها بلائحة المدن الجامعية، أما الطلاب المستجدون فسيتم قبول جميع الطلاب الأصغر سنا من مواليد1/7/2000، أما الأكبر من ذلك فستكون الأولوية للأصغر والذين يبعد محل إقامتهم مسافة أكثر من30 كجم عن الجامعة.

كما سوف يتم قبول جميع الطالبات اللاتى تبعد محل إقامتهن أكثر من20 كجم عن الجامعة، مضيفا أن سيتم كذلك قبول جميع الطلبة والطالبات المعاقين والمصابين بشلل أو بتر لأحد الأعضاء أو فقدان بصر وذلك عن طريق شهادة معتمدة من المراقبة الطبية، وعن ضوابط التسكين خلال العام الجامعى 2018/2019.

أوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن أثناء التقديم الإلكترونى على الطالب أن يختار سكن بتغذية أو بدون تغذية وأن يختار نوع السكن عادى أو مميز، حيث أن تم تخصيص مبني"أ" كسكن مميز للطلبة شاملا التغذية للطلاب أما الطالبات فتم تخصيص مبنى "ه" كمسكن مميز للراغبات منهم شامل التغذية.