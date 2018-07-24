توقف حركة المرور بسبب تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.