تكريم أوائل الصف الثالث الثانوى الأزهرى بمعهد فتيات تونس بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

كرمت إدارة سوهاج الأزهرية ، اليوم الثلاثاء أوائل الطالبات بالصف الثالث الثانوى والصف الثالث الإعدادى بمعهد فتيات تونس الإعدادى الثانوى الأزهرى بمحافظة سوهاج بحضور الشيخ رمضان شعيب من ادارة سوهاج الازهرية وهناء محمد الحداد عميدة المعهد وعدد من المدرسين والطلاب .

وقامت مديرة المعهد هناء الحداد بمنح أوائل الطالبات شهادات تقدير وعددهن 8 طالبات بالصف الثالث الثانوى و5 طالبات بالصف الثالث الاعدادى نظرا لتفوقهن بالحصول على مراكز متقدمة بالمحافظة .

وقالت مديرة المعهد ، أن المعهد حصل على الجودة للمرحلتين الإعدادى والثانوى عام 2017 – 2018 ويضم 318 طالبة و50 معلم ومعلمة ، مشيرة الى أنه يتم تكريم أوائل الطالبات كل عام بمنحهن شهادات تقدير لتفوقهن بالحصول على درجات مرتفعة .