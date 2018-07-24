تعيين 14 مدرسا بكليات جامعة أسيوط وفرعها بالوادى الجديد

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 14 مدرسا بمختلف كليات الجامعة وفرعها بالوادى الجديد .

شمل التعيين 3 مدرسين بكلية الطب قسم التخدير والعناية المركزة وهم "الدكتور أحمد طلعت أحمد والدكتورة فاطمة نبيل أحمد والدكتورة أسماء محمد معتصم"، كما تعيين 3 مدرسين بكلية التربية الرياضية وهم "الدكتورة هبة رشوان على بتخصص " تدريب رياضى رياضات الدفاع عن النفس" بقسم التدريب الرياضي والحركة، والدكتور محمد حسين إبراهيم بتخصص "ألعاب مضرب" بقسم الإدارة الرياضية والترويح، و الدكتور بسام صلاح محمد بتخصص "ألعاب قوى" بقسم الإدارة الرياضية والترويح".

وفي كلية العلوم تم تعيين الدكتور هانى ناصر عبد الحكيم بتخصص " كيمياء غير عضوية " بقسم الكيمياء، والدكتور محمد أحمد ثابت فى تخصص" فيزياء الجوامد التجريبية " بقسم الفيزياء، وفى كلية الطب البيطري تم تعيين الدكتور أحمد عبد الحليم عبد الحفيظ بتخصص " سلوكيات الحيوان ورعايته " بقسم الصحة والأمراض المشتركة، كما تعيين الدكتور سامح عبد السلام مصطفى بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، والدكتورة ماجدة عبده ثابت بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض .

وفى فرع الجامعة بالوادى الجديد تم تعيين الدكتور محمود سيد محمد بتخصص " كيمياء عضوية "، والدكتور إيهاب محمود عبدالله بتخصص " كيمياء عضوية وتحليلية " بكلية العلوم قسم الكيمياء، وفى كلية الآداب تم تعيين الدكتورة منى رياض محمد بتخصص " آدب حديث " بقسم اللغة العربية بالكلية .