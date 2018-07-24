تعرف على أهم 20 سلعة صناعية صدرتها مصر خلال يونيو 2018

كتب – إسلام سعيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بياناً بأهم 20 سلعة صناعية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يونيو 2018 والتى سجلت صادراتها 576 مليون دولار، حيث تصدّر فيها الكيروسين المصنع قائمة هذه السلع، يلية الذهب، الميثانول، روح النفط الأبيض، اليوريا، ثم شاشات التليفزيون والـLCD، ومنتجات مسطحه مرققة من الأسطوانات.

يليهم فى القائمة مخاليط المواد العطرية ثم محضرات التنظيف، والبولى إيثيلين، ثم البولي بروبيلين، والكربون، والأسلاك من النحاس، ثم القمصان، والكابلات، والمنتجات المخلوطة أو الغير مخلوطة المعدة للاستعمال في الطب العلاجى أو الوقائى، ويليهم ألواح وصفائح وأغشية الأفلام، وأجهزة الاستقبال المعدة للاندماج بأجهزة أخرى .

وجاء فى نهاية القائمة العيدان المدرفلة، ومصنوعات أخرى من ألياف الزجاج.