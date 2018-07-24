تجديد حبس "مستريح مدينة نصر" جمع 15 مليون جنيه من ضحاياه بدعوى توظيفها

كتب محمد إبراهيم

أمر قاضى المعارضات تجديد حبس صاحب شركة تسويق إلكترونى لنصبه واحتياله على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغاً من المواطن "مصطفى . ف " محاسب - ومقيم بمدينة نصر ، بقيام "هيثم . س " رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباحا دورية بنسب مُختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو " 6,250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى "بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وتلقيه أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه مصرى، إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.