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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:55 م
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تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق بشارع الهرم لـ 7 أغسطس المقبل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:55 م
تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق بشارع الهرم لـ 7 أغسطس المقبل محكمة جنايات الجيزة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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قررت محكمة جنايات الجيزة، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق بشارع الهرم إلى جلسة 7 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ومنهم 3 هاربين، أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بالأسلحة والأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 


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تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق بشارع الهرم لـ 24 يوليو المقبل

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