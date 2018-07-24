video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بيطرى أسيوط": لم نرصد حالات إصابة بحمى الثلاث أيام بين الحيوانات والمواشى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:39 ص
"بيطرى أسيوط": لم نرصد حالات إصابة بحمى الثلاث أيام بين الحيوانات والمواشى الدكتور محمد بخيت ابراهيم، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

نفى الدكتور محمد بخيت إبراهيم، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، ما تداولته بعض المواقع الإخباريه بشأن ظهور حالات لمرض حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد بخيت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الطب البيطرى لم تتلق حتى الآن أى بلاغات من الأهالى ولم يتم رصد ظهور أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى ، مشيرا إلى أن لجان من الطب البيطرى تجوب قرى ومراكز المحافظة لاستكمال حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بيطرى أسيوط" يشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمركز أبوتيج

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

بيطري اسيوط




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة