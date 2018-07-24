"بيطرى أسيوط": لم نرصد حالات إصابة بحمى الثلاث أيام بين الحيوانات والمواشى

أسيوط ـ محمود عجمي

نفى الدكتور محمد بخيت إبراهيم، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، ما تداولته بعض المواقع الإخباريه بشأن ظهور حالات لمرض حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد بخيت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الطب البيطرى لم تتلق حتى الآن أى بلاغات من الأهالى ولم يتم رصد ظهور أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى ، مشيرا إلى أن لجان من الطب البيطرى تجوب قرى ومراكز المحافظة لاستكمال حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدى.