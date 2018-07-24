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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:58 م
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بوتين يعزى الرئيس اليونانى فى ضحايا حرائق الغابات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:41 م
بوتين يعزى الرئيس اليونانى فى ضحايا حرائق الغابات بوتين
موسكو (أ ش أ)
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بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى الرئيس اليونانى بروكوبيس باولوبولوس، ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، بشأن الآثار الكارثية التى تسببت بها حرائق الغابات فى اليونان، معربا فيها عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة لتجاوز آثار الكارثة.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لقد بعث الرئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية اليونانية باولوبولوس، ورئيس الحكومة تسيبراس برقية يعرب فيها عن تعازيه فى الآثار الناجمة عن حرائق الغابات التى غطت الكثير من المناطق اليونانية".

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس الروسى أيضا عن الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لتجاوز آثار الكارثة الطبيعية".

 


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