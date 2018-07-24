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بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا للقاء "تاونشيب"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:42 ص
بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا للقاء "تاونشيب" النادى الأهلى
كتب محمود عبد الغنى
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وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى، استعدادا للسفر إلى بتسوانا لخوض لقاء العودة أمام فريق تاونشيب، السبت القادم فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وذلك على متن رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا.
 
 
وضمت قائمة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلو، و24 لاعبًا هم شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وأحمد حمدي، وإسلام محارب، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وجونيور أجايي، ومروان محسن، وصلاح محسن، ووليد أزارو.
 
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