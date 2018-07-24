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بدء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة عبر الإنترنت.. اليوم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:00 ص
بدء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة عبر الإنترنت.. اليوم طلاب كلية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تبدأ كلية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بها، من خلال موقع الأكاديمية، وذلك حتى يوم 13 أغسطس المقبل، من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بمجموع 65 % فما أكثر.

ويتم التقديم عن طريق موقع الأكاديمية  www.moiegypt.gov.eg، حيث يدخل الطالب اسمه ورقم البطاقة ورقم الجلوس، وتظهر للطالب البيانات الخاصة به والتى تتضمن الاسم والمجموع الحاصل عليه فى الثانوية واسم المنطقة التعليمية، ويختار الطالب يوم لأداء اختبار القدرات، ويظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية، وينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على تقدمه للالتحاق بالكلية والتي تحتوي على "الاسم ورقم القيد ورقم اللجنة وتاريخ اختبار القدرات، وتعليمات الأمن"، وينوه للطالب بضرورة إحضار "4 صور مقاس 4 x 6 ، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة أو ايصال مكتب التنسيق أو بيان دراجات معتمدة من الادارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل"، وينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية وملء البيانات المطلوبة على أن يحضر الطالب طلب الالتحاق عند حضوره للكلية.

 

 


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