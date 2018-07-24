انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى - الأمريكي المشترك "تحية النسر"

استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لاحدث النظم القتالية، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك " استجابة النسر 2018 " الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكلا من مصر والولايات المتحدة الامريكية والسعودية والإمارت ويستمر لعدة أيام بنطاق المياة الاقليمية بالبحر الاحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب .

وبدأت فعاليات التدريب البحرى بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة فى كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف على أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد بالاضافة إلى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على موضوعات مهاجمة الشواطى والأبرار على الساحل، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة فى التدريب، والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى للدول المشاركة.