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انطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية فى هضبة الجولان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:48 م
انطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية فى هضبة الجولان الجولان
رويترز
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أطلق الجيش الإسرائيلى صافرات إنذار الدفاع الجوى فى منطقة الحدود مع سوريا اليوم الثلاثاء. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل أطلقت صاروخين ردا على تهديد جوى من سوريا الأمر الذى استدعى إطلاق صافرات الإنذار.

وهذه هى المرة الثانية خلال يومين تنطلق فيها صافرات الإنذار فى هضبة الجولان المحتلة الواقعة قبالة مناطق تخليها قوات الجيش السورى من مقاتلى المعارضة.

وقالت إسرائيل إن صفارات الإنذار انطلقت أمس الاثنين بعد إطلاق صاروخين سوريين لم ينجحا فى إصابة الهدف.

 

 

 

 


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