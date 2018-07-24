انتظام حركة القطارات عقب توقفها لمدة ساعتين بسبب عطل ميكانيكى بجرار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

عادت حركة القطارات بمحافظة سوهاج لطبيعتها عقب توقف استمر لحوالى ساعتين بسبب حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار رقم 732 ركاب سوهاج – نجع حمادى، عقب وصوله محطة سكك حديد جرجا جنوب سوهاج، الأمر الذى أدى إلى تأخر 6 قطارات أخرى عن التحرك فى الموعد المحدد.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد بندار"محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 732 ركاب سوهاج – نجع حمادي عقب وصوله المحطة.

وتبين وجود عطل ميكانيكي بالجرار وقام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " ساعتين " نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 90 مميز [ القاهرة - أسوان ] لمدة "40" دقيقة و 2008 VIP القاهرة أسوان لمدة 50" دقيقة و 1902 إسباني القاهرة – أسوان لمدة " 45 " دقيقة و 987 إسباني قنا القاهرة لمدة " 25 " دقيقة و 934 VIP الإسكندرية الأقصر لمدة " 20 " دقيقة و733 ركاب نجع حمادي سوهاج لمدة " 15 " دقيقة واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.