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انتظام حركة القطارات عقب توقفها لمدة ساعتين بسبب عطل ميكانيكى بجرار بسوهاج

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:38 ص
انتظام حركة القطارات عقب توقفها لمدة ساعتين بسبب عطل ميكانيكى بجرار بسوهاج قطار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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عادت حركة القطارات بمحافظة سوهاج لطبيعتها عقب توقف استمر لحوالى ساعتين بسبب حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار رقم 732 ركاب سوهاج – نجع حمادى، عقب وصوله محطة سكك حديد جرجا جنوب سوهاج، الأمر الذى أدى إلى تأخر 6 قطارات أخرى عن التحرك فى الموعد المحدد.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد بندار"محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 732 ركاب سوهاج – نجع حمادي عقب وصوله المحطة.

 وتبين وجود عطل ميكانيكي بالجرار وقام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " ساعتين " نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 90 مميز [ القاهرة - أسوان ] لمدة "40" دقيقة  و 2008 VIP القاهرة أسوان لمدة 50" دقيقة  و 1902 إسباني القاهرة – أسوان لمدة " 45 " دقيقة و 987 إسباني قنا القاهرة لمدة " 25 " دقيقة و 934 VIP الإسكندرية الأقصر لمدة " 20 " دقيقة  و733 ركاب نجع حمادي سوهاج لمدة " 15 " دقيقة  واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.

 


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